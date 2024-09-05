Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал, размещенный в официальном Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ, на кадрах можно рассмотреть, как колонны противника, включая понтонные автомобили, эффективно «утилизируются» с помощью беспилотников и артиллерийского огня со стороны дружественных подразделений Сил обороны.

В частности, на очередном видео продемонстрированы примеры того, как четко смогли сработать бойцы Сил специальных операций при ликвидации ряда вражеских целей. Каждому подразделению поставили отдельную задачу: провести разведку с воздуха, скоординировать и скорректировать FPV-дроны и навести артиллерийские средства ВСУ.

В результате, армия Путина не досчитается 7 уничтоженных единиц техники, среди которых — 5 понтонных спецмашин, с чем можно ознакомиться ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что десантники показывали, как берут в плен отряд оккупантов.