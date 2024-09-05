Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Зе!Президент», президент Владимир Зеленский заявил — в Курской области ВСУ захватили сотни, а не тысячи российских военнослужащих.

По словам Зеленского, Украина собрала достаточный «обменный фонд», пленив «важных» военных, и обычное население никто из бойцов Сил обороны на Курщине не трогал, поскольку защитники не являются мародерами или убийцами, «как россияне, которые приходили к нам и убивали гражданских, брали их в плен, издевались».

В частности, украинский лидер назвал цифры: российских военных взято в плен более 600 человек, и в этот «обменный фонд» входят офицеры, и чеченцы («кадыровцы»), то есть состав совершенно разный.

Зеленский резюмировал:

Всех их мы будем менять на наших ребят.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский высказался о вчерашней кадровой «перезагрузке» Кабмина.