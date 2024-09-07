Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, размещенные в официальном Telegram-канале Верховной Рады Украины, одному из российско-иранских дронов-камикадзе не удалось попасть в здание парламента.

В частности, после сегодняшнего ночного удара российскими «Геранями-2/Шахедами», обломки одного такого «приземленного» беспилотника были выявлены в периметре подъезда к зданию Верховной Рады Украины. При этом, судя по фотоснимкам, никаких существенных повреждений дрон-камикадзе парламенту не нанес.

Следует отметить, что этой же ночью масса «Гераней-2/Шахедов» провела атаку на Киевскую область, однако обошлось не так, как у здания ВРУ — хоть прямых попаданий в объекты жилой и критически-важной инфраструктуры не зафиксировано, частями сбитых дронов-камикадзе повреждены дома.

Фото — t.me/verkhovnaradaukrainy

Фото — t.me/verkhovnaradaukrainy

Фото — t.me/verkhovnaradaukrainy

Ранее мы писали о том, что получение Россией иранских баллистических ракет спровоцирует очередное обострение войны в Украине.