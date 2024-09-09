В аналитическом материале ISW отмечается, что ядерная риторика РФ является частью рутинной информационной операции страны-агрессора, однако оккупанты вряд ли применят это оружие, информирует «НБН».

Американские эксперты цитируют заявление руководителя Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, который призвал Запад не бояться ядерных угроз Кремля.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин продолжит пугать Штаты и их союзников прямой конфронтацией, однако партнерам не стоит реагировать на соответствующие высказывания. Глава ЦРУ отметил, что осенью 2022 года в Москве рассматривали возможность применения тактического ядерного оружия в Украине, и он по этому вопросу контактировал с начальником СВР РФ Сергеем Нарышкиным.

В ISW напомнили, что Кремль неоднократно угрожал нанесением ядерного удара в рамках информационной операции, направленной на сдерживание предоставления военной помощи Украине от западных государств. Американские аналитики убеждены, что в действительности Москва вряд ли применит ядерное оружие в Украине или на территории другой страны.

Ранее в Институте изучения войны спрогнозировали, когда ВС РФ начнут наносить удары по Украине полученными от Ирана ракетами.