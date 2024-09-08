Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), Иран не так давно предоставил РФ более 200 баллистических ракет малой дальности Fath-360.

Аналитики Института изучения войны напомнили — в среду, 4 сентября, одно из российских суден доставило партию ракет Fath-360 в порт (расположенный в акватории Каспийского моря) страны-агрессора.

Также, накануне, 7 сентября, ряд официальных представителей США и Евросоюза подтвердили — Иран приступил к поставке в РФ не только вышеописанного типа баллистических ракет, но и вскоре снабдит государство-террорист идентичными Ababil.

В ISW полагают, что путинские войска, вероятно, станут применять иранскую «баллистику» для атак на:

энергетическую;

военную;

гражданскую инфраструктуру Украины.

Военные эксперты резюмировали:

Это, скорее всего, будет происходить в течение этой осени и будущей зимы.

Ранее мы писали о том, как МИД Украины отреагировало на поставки иранских ракет в РФ.