Жмайло в интервью изданию OBOZ.UA заявил, что благодаря операции украинских сил в приграничном регионе РФ удалось стабилизировать ситуацию на востоке страны – как сообщил главком ВСУ Александр Сырский, за шесть дней оккупанты не продвинулись на Покровском направлении, информирует «НБН».

Аналитик сообщил, что Россия в приграничном регионе собрала более 60 000 оккупантов. Командование армии Путина не стягивало силы из группировки «Центр», только с других направлений фронта.

По словам эксперта, до того, как продвижение ВС РФ на Покровском направлении остановилось, захватчики ежесуточно продвигались здесь со скоростью 100-200 метров.

Жмайло объяснил, что для прорыва к Покровску «второй армии мира» нужно обеспечить фланги и постоянное поступление новых резервов. Кроме того, военному руководству РФ теперь также нужно держать войска в Курской области и думать над тем, как остановить продвижение украинских сил в регионе и локализовать их плацдарм.

Напомним, в интервью западному СМИ Сырский оценил влияние операции в приграничной области РФ на Покровское направление и высказался о наступлении врага на Сумщину.