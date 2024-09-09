В «Атеш» заявили, что руководство «второй армии мира» решило задействовать в так называемой «спецоперации» курсантов военных вузов, чтобы за счет них покрыть потери в рядах захватчиков на фронте в Украине.

По словам партизан, прежде всего российских курсантов отправляют на Запорожье и Херсонщину, информирует «НБН».

В военном движении отметили, что ранее военное руководство РФ перебросило множество подразделений на Покровское направление для участия в штурмах, а также в Курскую область страны-агрессора, чтобы попытаться остановить продвижение ВСУ.

В «Атеш» добавили, что курсантов отправляют в долгосрочные командировки, где они занимают должности командиров отделений и взводов, а также сами участвуют в штурмовых операциях оккупантов. Соответствующие случаи зафиксированы в подразделениях «БАРС».

Партизаны объяснили, что за участие в так называемой «СВО» курсантам автоматически закрывают экзамены за семестр, кроме того, они получают статус участника боевых действий.

Ранее разведка Великобритании объяснила, с чем связан рост потерь армии Путина в прошлом месяце.