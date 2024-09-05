Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании, вышеописанная тенденция прямо спровоцирована активизацией наступления «освободителей» на Покровском направлении и прорывом Сил обороны на Курщину.

В частности, Кремль заставил свои войска усилить давление на Покровском направлении, но поскольку российский генералитет продолжает полагаться на массу, стремясь компенсировать дефицит обученного личного состава и отсутствие положенного оснащения, РФ и несет такие колоссальные потери.

Кроме того, согласно информации, которой располагают аналитики британской разведки, давление РФ вдоль всей линии фронта в Украине продолжит нарастать на протяжении текущего месяца. Однако, ограниченный потенциал «второй армии мира» станет сдерживать ее способность в использовании любых тактических успехов для осуществления более масштабных оперативных действий.

Минобороны Великобритании резюмировало:

Уровень потерь ВС РФ, вероятно, продолжит, в среднем, превышать 1 000 человек в день в течение сентября 2024 года, поскольку Россия продолжает операции на широком фронте от Курска на севере до Работино на юге.

Ранее мы писали о том, что Путин раскрывал первоочередную цель войны РФ против Украины.