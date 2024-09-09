Представитель Госпогранслужбы Украины в эфире национального телемарафона высказался о российских беспилотниках, которые «заблудились» в небе над Беларусью. По его словам, РБ никак не реагирует на дроны ВС РФ, которые нарушают ее воздушное пространство, информирует «НБН».

Спикер ГПСУ напомнил, что в свое время белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинял Украину в том, что она якобы нарушает воздушное пространство его страны БПЛА и создает угрозу для РБ.

Демченко обратил внимание на то, что, когда в небе над Беларусью начали появляться «Шахеды», Минск принялся скрывать информацию о соответствующих инцидентах. Если руководство РБ не может умолчать о факте проникновения российских дронов, оно говорит о том, что проводит какую-то проверку или заявляет о «сбитии» беспилотников.

Как сообщалось, политолог назвал условие, при котором Беларусь вторгнется в Украину.