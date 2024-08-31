Как информирует «НБН» со ссылкой на мнение политолога Евгения Магды, опубликованное «Эспрессо», если Кремль заменит Александра Лукашенко на чуть более активного пророссийского президента, это спровоцирует Беларусь на открытую войну против Украины.

По словам Магды, сейчас самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко не готов к ведению войны против Украины, и основное внимание уделяет президентским выборам, запланированным на февраль 2025 года.

Беларусскому диктатору в текущий момент весьма необходимо терпимое отношение кремлевского тирана Владимира Путина, чтобы в течение оставшихся 6 месяцев «не было никаких неприятных сюрпризов», в особенности, потенциальных российских попыток «выставить своего кандидата на выборах».

Также, численность войск Беларуси у рубежей Украины не свидетельствует о реальности угрозы вторжения, а «вагнеровцы» действуют на территории страны-сателлита РФ только в качестве военных инструкторов.

Политолог резюмировал:

Поэтому приказ о вторжении Лукашенко точно не отдаст. Впрочем, Кремль может пойти на то, чтобы заменить его на более лояльного к РФ президента, и тогда ситуация на белорусско-украинской границе может измениться.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко обвинял Украину в использовании «наемников-поляков» в операции на Курщине.