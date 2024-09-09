Представитель ОТГВ «Харьков» заявил, что авиационные атаки «второй армии мира» на областной центр преследуют ряд задач, среди которых он выделяет три основные, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Саранцева, прежде всего цель авиаударов ВС РФ по Харькову – нанесение поражения Силам обороны. Для выполнения соответствующей задачи самолеты оккупантов выполняют роль дальнобойной артиллерии, чтобы разрушать позиции ВСУ, не жалея ФАБов для обстрелов.

Вторая цель применения авиационных бомб врагом, как отметил полковник, это демонстрация силы путинских войск для деморализации защитников. Пропагандисты публикуют последствия прилетов КАБов, стремясь ухудшить морально-психологическое состояние наших бойцов и снизить их готовность к выполнению задач.

Третья цель авиационных атак на областной центр и населенные пункты региона – деморализация гражданских и дестабилизация населения. Россияне пытаются переложить вину за прилеты по мирным украинцам на военных, систему ПВО, руководство страны, якобы намекая на то, что единственный выход для Киева – начать договариваться с Москвой.

Напомним, 1 сентября ВС РФ нанесли 10 авиационных ударов по Харькову. Глава государства Владимир Зеленский показал последствия террора оккупантов.