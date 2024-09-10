Советник городского главы Мариуполя в своем Telegram-канале сообщил, что логистика «второй армии мира» находится в состоянии системного улучшения. В частности, россияне начали строить новую железную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь/Волноваху для сокращения прохождения грузовых поездов, информирует «НБН».

По словам чиновника, новые железнодорожные пути будут проходить через поселок Бойковское (Тельманово), участки которых частично были построены еще весной. Дальше эта дорога будет соединяться с веткой на территории страны-агрессора.

Фото – t.me/andriyshTime

Андрющенко рассказал, что сейчас согласование документации находится на завершающей стадии и уже в следующем месяце оккупанты приступят к строительству.

Советник мариупольского мэра заявил, что это без преувеличения плохая новость. Он напомнил, что в сентябре 2023 года появилось первое предупреждение о строительстве другой железной дороги, которая полноценно занимается доставкой грузов захватчикам.

Ранее Андрющенко назвал количество защитников Мариуполя, которые остаются в плену в РФ.