Оборонное ведомство РФ заявило, что ночью сразу несколько регионов оказались под ударом беспилотников. ПВО страны-агрессора якобы перехватила и уничтожила над Брянской областью 72 БПЛА, Московской – 20, Курской – 14, Тульской – 13, Белгородской – 8, Калужской – 7, Воронежской – 5, Липецкой – 4 и Орловской – 1, информирует «НБН».

В Подмосковье целью дронов были международные аэропорты «Жуковский» и «Домодедово». Россияне во всех московских аэропортах ввели план «Ковер».

В городе Раменское, где расположен аэропорт «Жуковский», зафиксировано падение обломков сбитого БПЛА. В Сети публикуют кадры пожара в районе объекта и взрыва, из-за которого пострадала взлетно-посадочная полоса. Также в населенном пункте дроны попали в многоэтажные дома, 1 человек погиб, 3 пострадали.

Фото — t.me/astrapress

Также в Сети заявляют об ударах БПЛА по военным аэродромам «Шайковка» в Калужской области и «Халино» в Курской области. В Тульской области обломки беспилотника упали на один из объектов топливно-энергетического комплекса.

Ранее СМИ сообщили, что беспилотники СБУ поразили военный склад в воронежской области.