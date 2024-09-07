Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», за поражение склада с боеприпасами и военной техники в селе Солдатское в Острогожском районе Воронежской области, ответственны сотрудники СБУ, нанесшие удар дронами-камикадзе.

Как стало известно, в текущий момент, на пораженном объекте не ликвидировано четыре очага мощнейшего возгорания, а процесс детонации боеприпасов не прекращается до сих пор. Местными властями начаты срочные эвакуационные мероприятия относительно жителей близлежащих населенных пунктов.

В СБУ убеждают — они продолжают системно-комплексную работу, нацеленную на формирование «демилитаризованной зоны» в прилегающих к Украине областях страны-агрессора.

В частности, все военные аэродромы, склады с боеприпасами или объекты инфраструктуры, функционирующие на поддержание войны в Украине, являются абсолютно законными целями для ударов Сил обороны.

Ранее мы писали о том, что в российских соцсетях показывали, как горит склад с боеприпасами под Воронежем.