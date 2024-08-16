Как сообщает «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, в соответствии с сегодняшним постановлением Кабмина, крупным интернет-провайдерам и операторам мобильной связи разрешается забронировать от мобилизации всех работников.

По словам Федорова, это правительственное постановление позволит аварийным бригадам интернет-провайдеров и мобильных операторов оперативно восстанавливать телекоммуникационную инфраструктуру, чтобы, вопреки отсутствию электроснабжения и обстрелам, граждане Украины всегда оставались на связи и могли зайти в Интернет.

Однако, компаниям необходимо выполнить нижеуказанный ряд требований правительства:

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Ранее мы писали о том, что в Минобороны рассказывали, как поступить, если данные о бронировании отсутствуют в «Резерв+».