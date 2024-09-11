Советник мэра города в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня утром в Мариуполе и районе были слышны взрывы. По его словам, атака началась с 3:35 и продолжалась до 4:15, информирует «НБН».

Андрющенко отметил, что российские мониторинговые каналы сообщали о более 70 БПЛА, которые летели в сторону временно захваченного города и на Ростов через Мариуполь. Оккупанты заявляли о работе ПВО в Приморском, Центральном и Кальмиусском районах Мариуполя, а также в Мангушском районе.

Чиновник написал, что в селе Мелекино Мангушского района зафиксированы два прилета: «бавовна» посетила склад захватчиков и пансионат «Светлана», в котором они базировались.

Фото – t.me/andriyshTime

Фото – t.me/andriyshTime

Ранее Андрющенко сообщил, что россияне строят новую железную дорогу из Ростова в Донецкую область, объяснив, почему это очень плохая новость.