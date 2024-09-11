Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, нанести поражение вражескому танку смогли воины подразделения «Voron100».

В частности, на видеофрагменте можно рассмотреть, как защитники «утилизируют» новейший российский танк: бойцам батальона беспилотных систем удается регулярно превращать в металлолом бронетехнику путинских войск.

В этот раз, на одном из участков фронта Торецкого направления, не свезло российскому танку Т-90 «Владимир», результативно пораженного с помощью FPV-дрона Сухопутных войск ВСУ. «Красочная картинка», свидетельствующая о филигранной работе наших воинов, доступна для ознакомления чуть ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, как Силы спецопераций отчитывались об уничтожении логистики армии Путина на Курщине.