Глава партии «Справедливая Россия» и его жена совершили военное преступление – «удочерили» похищенного украинского ребенка, информирует «НБН» со ссылкой на «Важные истории».

Новая пятая жена политика Инна Варламова в конце летаа прошлого года приехала на Херсонщину, откуда похитила двух детей – двухлетнего Илью Ващенко и десятимесячную Маргариту Прокопенко. До начала большой войны с РФ маленькие украинцы жили в Херсонском доме ребенка.

До приезда жены Миронова Маргарита лежала в больнице с бронхитом. После осмотра детей Варламовой в медучреждение поступали звонки с требованием выписать детей, поскольку «та женщина» их выбрала и намерена увезти в столицу РФ «для обследования и реабилитации».

Уже в декабре скандальный российский политик незаконно стал отцом похищенной девочки. Депутат Госдумы изменил маленькой украинке личные данные: назвал ее Мариной Сергеевной Мироновой, а местом рождения малышки указал российский город Подольск вместо Херсона. Известно, что отец Маргариты умер, а ее мать лишили родительских прав, однако у нее есть другие родственники.

Как сложилась судьба Ильи СМИ ничего не известно. В сентябре этого года оккупанты выдали маленькому украинцу новое свидетельство о рождении. Согласно документу, он находится в Московской области.

Напомним, пропагандистка Маргарита Симоньян высказалась о наряде украинки на конкурсе «Мисс Вселенная» и обвинила ВСУ в убийстве детей.