Представитель ГПСУ в эфире национального телемарафона рассказал, что командование ВС РФ продолжает отправлять ДРГ на Черниговщину и Сумщину, однако в последнее время их активность снизилась, информирует «НБН».

По его словам, вражеские диверсанты продолжают действовать в приграничных регионах, однако они стали реже вступать в бой с защитниками в Сумской области. В то же время на Черниговщине ДРГ пытаются заминировать территорию вблизи границы.

Говоря о ситуации в приграничье с Беларусью, Демченко заверил, что украинские бойцы полностью контролируют ситуацию. Однако РБ продолжает нагнетать обстановку, и это направление по-прежнему остается угрожающим, так как страна находится в сфере влияния России.

Ранее спикер Госпогранслужбы высказался о российских беспилотниках, которые «заблудились» в белорусском воздушном пространстве.