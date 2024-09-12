В четверг, 12 сентября, украинский лидер в ходе пресс-конференции с литовским президентом Гитанасом Науседой в Киеве, отвечая на вопрос о ситуации в Курской области, сообщил, что российские захватчики в регионе начали контрнаступление.

По словам главы государства, операция оккупационных сил в приграничье страны-агрессора идет по украинскому плану, информирует «НБН».

Кроме того, президент прокомментировал сообщения о скоплении военных Республики Беларусь вблизи границы с нашей страной. Зеленский отметил, что скопление бойцов ВС РБ видели давно и соответствующий процесс контролируется.

Как сообщалось, в интервью иностранному СМИ глава Украины раскритиковал «мирные инициативы» руководства Китая и Бразилии по завершению войны в нашей стране. Зеленский назвал соответствующий план деструктивным.