Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал подразделения «Khorne Group» 116 механизированной бригады, защитники нашей страны снова подтвердили преимущество тактики ВСУ над недалеким планированием армии Путина.

В частности, двум скромнейшим штурмовым батальонам ВСУ, сопровождаемых бойцами «Khorne Group», удалось осуществить «двойное проникновение» в РФ, просочившись через путинские войска.

Воины данного подразделения прокомментировали:

Дырявое государство с дырявыми границами. Верх военного искусства и маневровой войны [со стороны ВСУ].

В «Khorne Group» дополнили, что прорыв проводился в абсолютно новом месте, и бойцы зашли на километры «в россиюшку», вследствие чего группировка российских срочников, количеством не в одну тысячу человек, попала под угрозу окружения.

Ранее наш информационный портал писал о том, как десантники отчитывались о ликвидации двух десятков оккупантов в подземном тоннеле на Донетчине.