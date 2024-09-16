Главный разведчик Украины на 20-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве рассказал, что вторжение в нашу страну коснулось большой прослойки российского населения, информирует «НБН».

По словам начальника ГУР МОУ, простые люди в РФ радуются военным достижениям захватчиков, несмотря на усталость от войны, которая длится десятый год. Кроме того, граждане страны-агрессора продолжают идти в армию из-за финансовых предложений Москвы.

Генерал объяснил, что россиянам предлагают высокую заработную плату в путинских оккупационных силах. Кроме того, их радует перспектива получения единовременной выплаты при подписании контракта с Минобороны, начисления средств при тяжелых ранениях, а также выплат родственникам в связи с гибелью.

Буданов отметил, что в РФ начались проблемы с набором добровольцев в вооруженные силы, поэтому Кремлю пришлось поднять единовременные выплаты, размер которых дошел уже до 2 миллионов рублей. Для россиян из многих регионов – это огромные средства, которые они в жизни не видели.

Как сообщалось, в ISW прокомментировали прогноз военачальника о стремлении Путина закончить войну к 2026 году.