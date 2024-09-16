В вашингтонском Институте изучения войны проанализировали заявления начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова на 20-й встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве. Главный разведчик Украины утверждает, что Россия хочет обеспечить свою победу в войне максимум к началу 2026 года, информирует «НБН».

Генерал отмечал, что к середине следующего года в РФ ухудшится экономическая и социально-политическая ситуация, а также вырастут трудности с пополнением оккупационной армии Путина. Соответствующие проблемы вынудят кремлевского диктатора либо снизить интенсивность боев в Украине, либо объявить новую волну мобилизации.

Американские аналитики, комментируя прогноз военачальника, утверждают, что, несмотря на назревающие проблемы в стране-агрессоре лидер россиян не склонен начинать новый раунд мобилизации. Вероятно, он прикажет МО РФ продолжать текущие усилия по набору бойцов в его оккупационные войска.

Однако, когда такие усилия начнут сильно отставать от оперативных потребностей на фронте, Путин может пойти на рискованный для него шаг ради поддержания интенсивности боевых действий.

Отметим, что ранее в ISW сообщили, что россияне нарастили производство оружия и техники.