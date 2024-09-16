Вчера авиация российских оккупантов в очередной раз обстреляла Харьков. В результате атаки оккупантов был разрушен один подъезд жилого дома, между этажами вспыхнул пожар и образовались завалы. Помимо этого, были повреждены десятки автомобилей и минимум 1500 окон.

По данным властей, из-за российской атаки на областной центр один человек погиб, еще 43 пострадали, информирует «НБН».

Фото – t.me/synegubov

В понедельник, 16 сентября, руководитель ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил обновленную информацию. По словам чиновника, 14 травмированных, среди них 2 детей, один из которых находится в тяжелом состоянии, госпитализировали в медицинские учреждения. Также в тяжелом состоянии находится пожилой мужчина.

Напомним, в оперативно-тактической группировке «Харьков» прокомментировали регулярные обстрелы областного центра. Представитель ОТГВ назвал три главных цели ударов ВС РФ авиабомбами по городу.