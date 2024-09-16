Згурец в эфире телеканала «Эспрессо» подтвердил, что в течение месяца ВС РФ действительно накопили силы и начали контратаки в приграничном регионе страны-агрессора. В то же время украинские войска перешли на следующий этап операции, отвечая на действия врага, информирует «НБН».

Как сообщил эксперт, россияне бросили наиболее подготовленные группировки на захват населенного пункта Снагость, также силы РФ начали продвигаться на некоторых участках. Сейчас оккупанты хотят пробиться к трассе вблизи села Любимовка, которая является логистическим путем украинских войск. В то же время ВСУ наступают в тыл вражеских подразделений, которые действуют на участке Коренево – Снагость.

Аналитик обратил внимание на то, что россияне пытаются без дополнительных резервов удержать продвижение и усложнить логистику Сил обороны, а украинские войска наоборот используют свой потенциал для создания угрозы захватчикам.

Представитель Defense Express заверил, что у нашей армии есть силы и средства, которые позволят в дальнейшем удивлять врага и ставить путинские войска в крайне невыгодное положение на этом направлении.

Ранее майор запаса НГУ оценил, достигли ли Силы обороны целей наступления в российском приграничном регионе.