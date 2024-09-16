Представитель ОТГВ «Харьков» в эфире национального телемарафона рассказал о борьбе с атаками российских оккупантов КАБами. По его словам, прежде всего нужно сбивать самолеты-носители корректируемых бомб, информирует «НБН».

Однако, как объяснил Саранцев, не достаточно лишь уничтожать авиацию «второй армии мира», нужно ликвидировать всю аэродромную инфраструктуру Российской Федерации, которая находится в зоне досягаемости дальнобойного оружия, предоставленного Украине западными союзниками.

Полковник убежден, что нанесение ударов по аэродромам захватчиков существенно повлияют на ход боевых действий. Прилеты по авиабазам, взлетно-посадочным полосам, складам с боеприпасами, ГСМ позволят сильно ослабить наступательные возможности оккупационной армии Путина.

Ранее Саранцев назвали три главных цели авиационных обстрелов Харькова захватчиками.