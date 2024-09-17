В пресс-службе Сумской ОВА заявили, что ночью войска страны-агрессора выпустили по региону дроны-камикадзе «Шахед». Враг бил по объектам энергетической инфраструктуры. В результате атаки пострадали населенные пункты Ахтырского, Конотопского и Сумского районов, в частности областной центр, информирует «НБН».

В ведомстве отметили, что водоканалы, медицинские учреждения и другие объекты критической инфраструктуры подключили к системам резервного питания. Аварийные бригады проводят восстановительные работы. По состоянию на 07:00 281 072 потребителя электроэнергии в регионе временно без света.

По данным администрации, силы противовоздушной обороны над территорией Сумской области уничтожили 16 ударных беспилотников.

Напомним, 15 сентября ВС РФ выпустили по Харькову авиационные бомбы. Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил обновленную информацию о пострадавших в результате удара по областному центру.