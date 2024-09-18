Пресс-служба ГПСУ опубликовала видео с пограничником Краматорского отряда, который держал оборону в Бахмуте. «Доцент» вспомнил, какую тактику в боях за город применяли ВС РФ и что помогло им захватить населенный пункт, информирует «НБН».

По словам защитника, в Бахмуте бойцам Сил обороны постоянно приходилось сражаться с оккупантами примерно с 15-20 метров. У врага не было бы никаких шансов взять город, если бы не его артиллерия, так как «освободители» не могут воевать на стрелковом оружии и боятся этого.

Пограничник отметил, что тактика ведения боя в Бахмуте у «второй армии мира» была простой: она просто из артиллерии уничтожала все вокруг и украинским воинам пришлось отходить, так как держать оборону было негде. Россияне настолько разрушили город, что им уже не было что зачищать.

Отметим, что сейчас ВС РФ бросили основные силы на захват Покровска. В Донецкой областной военной администрации рассказали, как проходит эвакуация из города.