Самусь в интервью изданию OBOZ.UA прокомментировал заявление советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана об угрозе ударов ВС РФ по украинским АЭС, информирует «НБН».

По словам военного аналитика, очевидно, что для атак на энергообъекты нашей страны враг будет использовать баллистические ракеты. Чтобы отражать воздушное нападение захватчиков таким оружием Украине нужны конкретные вещи – системы ПВО и ПРО, в частности ЗРК Patriot, которые США почему-то не передают Киеву.

Эксперт добавил, что также ВСУ нужно получить разрешение от союзников на нанесение ударов вглубь территории РФ. Благодаря этому Силы обороны смогут уничтожать пусковые установки ракет «Искандер».

Как сообщалось, депутаты Европарламента призвали членов ЕС предоставить Украине ракеты Taurus и отменить запрет на дальнобойные удары по российской территории.