Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, размещенное профильным изданием «На пенсии», подключиться к каналу ПФУ в мессенджере Skype довольно просто.
В первую очередь, следует установить данное приложение на смартфон, после чего необходимо выполнить нижеуказанные пошаговые действия:
- открыть Skype и нажать «Создать аккаунт»;
- ввести номер телефона или e-mail;
- создать пароль для учетной записи;
- указать ФИО и дату рождения;
- при желании добавить фото в профиль и завершить регистрацию;
- войти в Skype и нажать вкладку «Контакты» => «Добавить контакт» или «Поиск контактов»;
- ввести название канала ПФУ «ccpensfund» и «Добавить в контакты»;
- перейти во вкладку «Чаты», выбрав «ccpensfund»;
- в нижней части окна чата ввести сообщение и нажать «Отправить»;
- ответное сообщение от ПФУ появится во вкладке «Чаты»;
- в этой же вкладке доступна видео- и голосовая связь, отмеченная соответствующими иконками/значками.
Следует отметить, что контакт-центром ПФУ предоставляются консультации только в понедельник-пятницу (с 8:00 до 20:00) и в субботу (с 8:00 до 14:00).
Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказывали, как подать онлайн-заявку на личный прием в сервисном центре.
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