Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, размещенное профильным изданием «На пенсии», подключиться к каналу ПФУ в мессенджере Skype довольно просто.

В первую очередь, следует установить данное приложение на смартфон, после чего необходимо выполнить нижеуказанные пошаговые действия:

открыть Skype и нажать «Создать аккаунт»;

ввести номер телефона или e-mail;

создать пароль для учетной записи;

указать ФИО и дату рождения;

при желании добавить фото в профиль и завершить регистрацию;

войти в Skype и нажать вкладку «Контакты» => «Добавить контакт» или «Поиск контактов»;

ввести название канала ПФУ «ccpensfund» и «Добавить в контакты»;

перейти во вкладку «Чаты», выбрав «ccpensfund»;

в нижней части окна чата ввести сообщение и нажать «Отправить»;

ответное сообщение от ПФУ появится во вкладке «Чаты»;

в этой же вкладке доступна видео- и голосовая связь, отмеченная соответствующими иконками/значками.

Следует отметить, что контакт-центром ПФУ предоставляются консультации только в понедельник-пятницу (с 8:00 до 20:00) и в субботу (с 8:00 до 14:00).

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказывали, как подать онлайн-заявку на личный прием в сервисном центре.