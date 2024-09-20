Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», глава департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга заявил — демонтировать памятник Александру Пушкину в центральном районе можно будет лишь после получения надлежащего ответа от ЮНЕСКО, так как бюст-монумент не исключен из «охранной зоны».

По словам Липтуги, в отечественном законодательстве о деколонизации имеется ряд исключений, касающихся, в том числе, и объектов, подпадающих под статус «всемирного культурного наследия», в частности, как и район Одессы с памятником Пушкину, занимающий площадь в 618 гектаров.

То есть, на проведение любых мероприятий в такой «зоне», от перепланировки квартала, до стандартного перекладывания труб, необходимо разрешение ЮНЕСКО.

Глава профильного департамента Одесского горсовета резюмировал:

Но ЮНЕСКО здесь тоже очень осторожная и забюрократизированная организация, поэтому быстро от них ответа мы не получим. Это очень долгая процедура.

Ранее мы писали о том, что «власти» РФ демонтировали памятники жертвам сталинского режима в Луганске.