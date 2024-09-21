Российские СМИ сообщили, что сегодня был нанесен дроновый удар по складу БК в Краснодарском крае, распространив соответствующие кадры. Глава региона Вениамин Кондратьев подтвердил атаку БПЛА и детонацию «взрывоопасных предметов». Губернатор сообщил, что жителей поселка Каменный временно эвакуируют, информирует «НБН».

В Defense Express рассказали, что на небольшой базе вблизи Тихорецка россияне хранили не только боеприпасы, но и артиллерийские системы. Соответствующий объект, расположенный на расстоянии около 300 километров от линии фронта, играет огромную роль для южной и восточной группировок ВС РФ.

За два года войны враг увеличил количество укрытий на этом складе, вероятно там оккупанты расположили больше нормы боеприпасов. Аналитики уточнили, что на объект захватчики свозили снаряды, переданные Москве из КНДР.

Напомним, сегодня неспокойно было и вблизи Торопца Тверской области – «бавовна» посетила еще один арсенал ГРАУ МО РФ. В Сети показали кадры пожара на складе «второй армии мира».