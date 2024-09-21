Издание Breaking Defense узнало некоторые подробности катастрофы с истребителем F-16, который отражал воздушное нападение «второй армии мира» на Украину 26 августа, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что одна из версий падения боевого самолета, в результате которого погиб летчик Алексей Месь, это повреждение двигателя и других частей истребителя обломками от сбитой вражеской ракеты. Предположительно F-16 случайно пролетел через облако от фрагментов уничтоженной цели.

Учитывая предыдущие инциденты с потерей авиации ВСУ – двух истребителей МиГ-29 и двух Су, такое развитие событий кажется наиболее вероятным. СМИ отмечает, что потеря этих самолетов не вызвала такое внимание, так как это была не дорогая техника.

Напомним, 11 сентября в Сети сообщили о загадочном исчезновении российского Су-30СМ в ходе пусков ракет по Украине. Позже в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что истребитель «второй армии мира» был уничтожен, рассказав подробности «демилитаризации» самолета.