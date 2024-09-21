Исследовательский проект «Хроники» и исследовательская группа Extreme Scan с 10 по 19 сентября провели соцопрос среди 800 жителей страны-агрессора на тему их отношения к войне. Результаты показали, что в РФ существенно выросло количество сторонников вывода оккупационных сил из Украины.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

49% респондентов заявили, что они поддержат вывод войск из соседней страны и начало мирных переговоров без достижения целей так называемой «спецоперации». В то же время 33% участников исследования выступили против такого сценария.

Также 63% опрошенных выступают за заключение мирного договора между Москвой и Киевом в ближайший год со взаимными уступками.

Социологи обратили внимание на то, что в феврале прошлого года заявили на поддержку перемирия и вывода войск из Украины без достижения целей так называемой «СВО» высказались 40% респондентов. Следовательно, количество сторонников такого сценария увеличилось на 9%.

Напомним, соцопрос КМИС показал, что среди украинцев возросло количество сторонников территориальных уступок РФ.