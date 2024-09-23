Вчера вечером и ночью армия Путина атаковала Запорожье КАБами – по областному центру и его окрестностях было нанесено как минимум семь ударов. Глава ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что количества пострадавших в результате авиационной атаки на город выросло до 16 человек, 4 из них госпитализировали, остальные лечатся дома.

По словам чиновника, из-за обстрела были повреждены 13 многоэтажек, частные дома, здания учебных заведений, частное имущество, гаражи и автомобили, информирует «НБН».

Начальник администрации добавил, что на месте попаданий КАБов продолжается работа спасателей и коммунальных служб, предоставляют помощь волонтеры.

Напомним, в субботу, 21 сентября, российские оккупационные силы атаковали авиационными бомбами Харьков. В ГСЧС уточнили количество пострадавших в результате атаки и показали последствия обстрела областного центра.