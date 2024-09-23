Глава ЦПД назвал очень важным успехом удары по арсеналу «второй армии мира» вблизи Торопца. По его словам, прилеты по складам БК оккупантов уничтожили запас снарядов на 2-4 месяца ведения боевых действий, информирует «НБН».

Коваленко объяснил, что цель создания стратегических арсеналов – накопить ресурсы для затяжной войны. Их ликвидация не означает, что боевые действия сейчас прекратятся, однако такие удары лишают логистику врага возможности продлить ее, а также местами снизит интенсивность использования вооружений.

Ранее эксперт отмечал, что атаки на такие объекты армии Путина являются новым этапом войны, ведь ранее прилетало преимущественно по складам БК тактического уровня и эти удары влияли непосредственно на боевые действия на линии фронта. Однако «бавовна» на стратегических резервах ВС РФ будет иметь более глубокие последствия и накопительный эффект.

Напомним, 18 сентября был нанесен удар по 107-му арсеналу ГРАУ Минобороны РФ вблизи Торопца Тверской области. Через несколько дней, 21 сентября, произошла атака на 23-й арсенал, который также расположен возле этого города.