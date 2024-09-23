Американское издание Forbes, ссылаясь на данные OSINT-аналитиков проекта Moklasen, пишет, что военное руководство Российской Федерации направляет моряков с авианосца «Адмирал Кузнецов» в так называемую «зону СВО», информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что крейсер не выходил в море уже 8 лет, кроме того корабль может не вернуться на боевое дежурство. Поэтому командование «второй армии мира» решило часть его экипажа, который ранее составлял 1500 человек, перевести в сухопутные войска и отправить на фронт в Украину.

Россияне уже сформировали из части моряков «фрегатный» батальон, который сначала действовал на Харьковщине, а потом был передислоцирован на Покровское направление, которое является одним из самых горячих. Минимум один боец из этого подразделения пропал без вести.

Как пишет СМИ, такие меры военное руководство страны-агрессора приняло в связи с необходимостью замены раненых, убитых и захваченных в плен оккупантов в Украине.

Ранее движение «Атеш» сообщило, что РФ из-за потерь пополняет путинские оккупационные силы курсантами военных вузов.