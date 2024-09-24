Представитель ОТГВ «Харьков» в эфире национального телемарафона рассказал, что на фронте в регионе командование «второй армии мира» использует личный состав для обнаружения огневых позиций ВСУ, информирует «НБН».

По его словам, военному руководству РФ важнее сохранить технику и оружие, чем беречь путинских солдат. Часто командование отправляет захватчиков на какие-то непонятные штурмы, чтобы бойцы Сил обороны начали отрабатывать по ним.

Саранцев объяснил, что с помощью такой тактики враг пытается узнать, где находятся огневые позиции защитников, чтобы потом бить по ним. Однако в результате от атак ВСУ гибнут сами «освободители».

Спикер ОТГВ «Харьков» добавил, что самой горячей точкой в Харьковской области остается Волчанск и близлежащие населенные пункты.

Напомним, 10 мая российские оккупационные силы осуществили повторный прорыв на Харьковщине. В Силах обороны сообщили потери живой силы и техники ВС РФ за несколько месяцев наступления захватчиков в области.