Мер Харькова Игорь Терехов сообщил, что армия Путина ударила по четырем административным районам Харькова КАБами, в частности авиационные бомбы попали в два многоэтажных жилых дома, информирует «НБН».

Фото – t.me/synegubov

Фото – t.me/synegubov

По словам чиновника, в Киевском районе этажи одного из пораженных КАБами домов «сложились с восьмого по третий». Глава города рассказал, что россияне обстреливали этот дом в начале полномасштабного вторжения. Здание почти отремонтировали, утеплили, вставили все окна. Также под ударом оказалась многоэтажка в Салтовском районе.

Фото – t.me/synegubov

Мер уточнил, что враг атаковал гражданское предприятие пищевой промышленности, разрушил частные дома.

По состоянию на 17:28 известно о 3 погибших и 28 пострадавших. Подж завалами многоэтажки может быть 1 человек.

Начальник ОВА Олег Синегубов заявил, что, по предварительной информации, ВС РФ сбросили на областной центр 8 ФАБ-250, опубликовав фото разрушений.

В прокуратуре уточнили, что бомбы по Харькову запускали три истребителя Су-34 из района города Строитель Белгородской области страны-агрессора.

Как сообщалось, вчера вечером россияне ударили КАБами по Запорожью.