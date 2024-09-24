Преображенский в интервью изданию «РБК-Украина» заявил, что активное ядро поддержки вторжения в Украину составляет всего около 15-17% населения государства-террориста, информирует «НБН».

По словам эксперта, большая часть граждан Российской Федерации никак не относится к так называемой «спецоперации» – около 70% инертного населения. Аналитик объяснил, что для тех, кто извне, эти люди поддерживают войну против Украины, так как не осуждают ее.

Однако на уровне этих россиян, как утверждает политолог, они часто делают выбор в пользу мелкого зла, чтобы не оказаться под угрозой, поскольку понимают, что происходит. Например, это условный учитель, который начнет проводить юным гражданам страны-агрессора «Разговоры о важном».

В то же время категорически выступают против войны около 15% населения РФ, часть таких людей выехала из России. Эта группа то сужалась, то росла. Однако в последнее время она расширилась за счет родственников мобилизованных, погибших оккупантов и тех граждан, которые видят гробы, идущие из так называемой «зоны СВО».

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов объяснил, почему россияне продолжают воевать против нашей страны, несмотря на усталость от этого.