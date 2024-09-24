В «Атеш» рассказали, что они получили информацию о деятельности ФСБ в Сызрани от агента из числа сотрудников спецслужбы. Он узнал, на чем сейчас сосредоточились в своей работе российские силовики, проведя разведку в отделении УФСБ РФ по Самарской области, информирует «НБН».

Фото – t.me/atesh_ua

В военном движении крымских татар и украинцев сообщили, что Федеральная служба безопасности страны-агрессора занята поиском и пресечением деятельности тех, кто не согласен с путинским режимом, а также активно борется с «экстремизмом». Кроме того, особое внимание спецслужба уделяет кибербезопасности и мониторингу средств массовой информации, социальных сетей.

Фото – t.me/atesh_ua

Партизаны объяснили, что благодаря разведке таких объектов на территории государства-террориста и пониманию специфики их работы, они могут обеспечить надежную защиту агентов «Атеш».

Ранее в «Атеш» заявили, что командование «второй армии мира» из-за потерь захватчиков пополняет подразделения путинских оккупационных сил на фронте в Украине курсантами российских военных вузов.