Руководитель ОВА в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня вечером российские захватчики сбросили на Харьков три авиационных бомбы. Один из КАБов ударил по частному жилому дому в Киевском районе города, информирует «НБН».

Еще одна авиабомба, по словам Синегубова, попала в землю, были повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение. Горит крыша дома.

Чиновник сообщил, что медики оказали помощь 4 пострадавшим, из них у 2 человек острая реакция на стресс. Еще 2 женщины получили ранения стеклом, одну из них госпитализировали.

Напомним, что 24 сентября ВС РФ сбросили КАБы в четырех административных районах Харькова, две бомбы попали в жилые многоэтажные дома. В результате авиаудара погибло 5 человек, 35 пострадали.

Как сообщалось, в Сумах утром 26 сентября обнаружили ФАБ-500, бомба не взорвалась после падения. В областной военной администрации рассказали подробности инцидента.