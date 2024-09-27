Бывший заместитель начальника Генштаба Украины в интервью изданию OBOZ.UA заявил, что вокруг Угледара сложилась очень угрожающая ситуация – российские силы взяли город в полуокружение. Сейчас угроза захвата населенного пункта велика, как никогда.

По его словам, два года защитники удерживали позиции, однако за последнее время оккупантам удалось подойти к окраинам Угледара, сообщает «НБН».

Романенко объяснил, что ситуация вокруг города значительно ухудшилась из-за главной проблемы – нехватки людей в Силах обороны. Генерал отметил, что недавно принятый закон о мобилизации не может оперативно решить вопрос создания резервных бригад и укомплектования подразделений, которые уже участвуют в боевых действиях.

Экс-заместитель начальника Генштаба подытожил, что даже при наличии соответствующих фортификационных укреплений ВСУ необходимы хорошо подготовленные бойцы, которых сейчас не хватает.

Ранее западное СМИ заявило, что бойцы 72-й ОМБр начали «тихо отходить» из Угледара. В бригаде отреагировали на заявление издания.