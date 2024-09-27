В Днепропетровской облпрокуратуре сообщили о начале расследования по факту нарушения законов и обычаев войны в связи с ракетным ударом по Кривому Рогу.

Также в ведомстве показали фотографии последствий атаки – разрушенное здание районного управления полиции, информирует «НБН».

Фото — t.me/dnipr_gp_gov_ua

Фото — t.me/dnipr_gp_gov_ua

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что по состоянию на 13:13 есть 1 погибший и 5 пострадавших. Судьба 4 людей неизвестна. На месте ракетного удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Чиновник рассказал, что в результате обстрела получили разрушения 23 жилых частных дома, 3 многоэтажки, здание учебного заведения, а также более 80 автомобилей, из них 8 служебных машин.

Отметим, что на момент атаки на город в области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического оружия врагом.

Как сообщалось, вечером 26 сентября армия Путина выпустила по Харькову КАБы. Одна авиабомба упала на частный дом. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях атаки.