Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и видео, обнародованные в Telegram-канале «РБК-Украина», сегодня глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ознакомился с ситуацией, сложившейся на позициях разведчиков в Харьковской области.

По словам источников «РБК-Украина», после эффективной спецоперации по деоккупации агрегатного завода в Волчанске, Буданов не прекратил процесса инспектирования боевой линии, удерживаемой спецподразделениями Главного управления разведки на Харьковщине.

Кроме того, руководитель ГУР, совместно с командным составом вышеуказанных подразделений, приступил к планированию идентичных последующих операций, направленных на оптимизацию расстановки позиций Сил безопасности и обороны на определенных направлениях, тем самым, не дав «истощиться» предыдущим успехам.

Ранее мы писали о том, по каким неоднозначным причинам глава Минобороны уволил двух заместителей Буданова.