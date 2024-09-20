Как информирует «НБН» со ссылкой на источники издания «Бабель», Умеров около недели назад вывел вышеописанных военных разведчиков в так называемое «распоряжение».

По мнению источников СМИ, уволенные функционеры были «людьми» экс-главы Минобороны Андрея Тарана, сейчас являющегося послом в Словении.

В соответствии с информацией, которой располагает «Бабель», с Будановым предварительно не посовещались касательно увольнения его замов, и, естественно, не стали заранее согласовывать такое неоднозначное решение.

Кроме того, источники, ознакомленные с ситуацией, утверждают — данное решение было принято у Зеленского (в Офисе президента Украины), якобы для ослабления Буданова.

Впрочем, следует отметить, что полномочия, касающийся возможности смещать заместителей главы ГУР, принадлежат главе Минобороны Рустему Умерову, напрямую подчиняющемуся лишь президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее мы писали о том, как в «Слуге народа» комментировали увольнение и новое назначение Безуглой.