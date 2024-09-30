В сентябре не было ни одного дня, чтобы российские захватчики не атаковали нашу страну ударными беспилотниками. Автор популярного Telegram-канала «Николаевский Ванек» заявил, что в этом месяце армия Путина установила рекорд по количеству выпущенных по Украине «Шахедов», информирует «НБН».

Согласно данным статистики, ВС РФ с 1 по 30 сентября ударили по нашей стране 1331 БПЛА, из них 1110 уничтожили силы противовоздушной обороны, процент сбития дронов составляет 83,39%.

Количество беспилотников за этот месяц перебило количество «Шахедов», выпущенных в летние месяцы: в августе –793, в июле – 426, в июне – 330.

Также в сентябре «вторая армия мира» атаковала Украину 20 ракетами с Ту-95МС, из которых 17 уничтожила ПВО (процент сбития – 85%), а также 3 крылатыми ракетами «Искандер-К», все они были ликвидированы (процент сбития – 100%).

Как сообщалось, утром 28 сентября, оккупанты выпустили «Шахеды» по Сумам – под ударом оказалась гражданская инфраструктура. Полиция показала кадры последствий обстрела.