В «Атеш» заявили, что их партизаны в приграничном регионе страны-агрессора провели диверсию на одной из ключевых железнодорожных веток, по которой оккупанты доставляли на поле боя в области технику и боеприпасы. Агенты подорвали релейный шкаф, информирует «НБН».

Фото — t.me/atesh_ua

В военном движении объяснили, что для диверсии была выбрана именно эта железнодорожная линия, так как через нее враг постоянно снабжал путинские войска на передовой в регионе. Нарушение работы этой жизненно важной для ВС РФ инфраструктуры ослабит логистику, затруднив переброску военной техники захватчиков.

В «Атеш» также показали видео операции на железной дороге в приграничье России.

Ранее в военном движении рассказали о разведке отделения ФСБ в Сызране Самарской области. В «Атеш» сообщили, что удалось узнать их агенту о деятельности спецслужбы.