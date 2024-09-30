Издание Forbes рассказало, что в конце прошлой недели армия Путина осуществила провальную контратаку с целью выбить ВСУ из Плехово Суджанского района. Над селом установили контроль Силы обороны Украины в рамках наступления в приграничном регионе страны-агрессора, информирует «НБН».

СМИ пишет, что в окрестностях этого села перед заходом украинских войск на территорию области россияне в начале прошлого месяца создали комплекс пехотных траншей и противотанковые ловушки.

При попытке контратаковать защитников в Плехово колонна оккупантов угодила в свою же ловушку, застряв в оборонительных сооружениях, которые должны были остановить ВСУ.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщал, что операторы БПЛА 129-й бригады ТРО проучили врага, «отминусовав» личный состав захватчиков и десятки их бронемашин вблизи села.

Как сообщалось, в Курской области агенты «Атеш» устроили диверсию на важной для армии Путина железной дороге.