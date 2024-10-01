Во вторник, 1 октября, украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что захватчики установили флаг страны-агрессора в восточной части Угледара.

Также он опубликовал соответствующее видео, на котором оккупант из окна разрушенного здания размахивает символом государства-террориста, информирует «НБН».

Фото – скріншот із відео

В то же время советник мариупольского мера Петр Андрющенко, ссылаясь на Донецкую областную военную администрацию, под этими кадрами заявил, что россияне дошли почти до центра города.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО, комментируя кадры с российским триколором в Угледаре, подтвердил, что в городе продолжаются активные бои, ситуация тяжелая.

Коваленко убежден, что «освободители» показали свой флаг в окне, чтобы россияне традиционно выдали этот эпизод за захват населенного пункта.

Напомним, бывший заместитель главы Генштаба назвал причину существенного ухудшения ситуации вокруг Угледара.